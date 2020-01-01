Tokenomie pentru XSwap (XSWAP) Descoperă informații cheie despre XSwap (XSWAP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XSwap (XSWAP) XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains. Pagină de internet oficială: https://xswap.link Carte albă: https://docs.xswap.link/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x8fe815417913a93ea99049fc0718ee1647a2a07c

Tokenomie și analiză de preț pentru XSwap (XSWAP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XSwap (XSWAP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.10M $ 8.10M $ 8.10M Ofertă totală: $ 345.36M $ 345.36M $ 345.36M Ofertă aflată în circulație: $ 250.87M $ 250.87M $ 250.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.31M $ 11.31M $ 11.31M Maxim dintotdeauna: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Minim dintotdeauna: $ 0.031030340508901084 $ 0.031030340508901084 $ 0.031030340508901084 Preț curent: $ 0.0323 $ 0.0323 $ 0.0323 Află mai mult despre prețul tokenului XSwap (XSWAP)

Tokenomie pentru XSwap (XSWAP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XSwap (XSWAP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XSWAP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XSWAP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XSWAP, explorează prețul în direct al tokenului XSWAP!

