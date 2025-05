XSWAP

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

NumeXSWAP

PozițieNo.1250

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.13%

Ofertă află în circulație146,617,189

Ofertă maximă350,000,000

Ofertă totală345,465,234.58162665

Rată de circulație0.4189%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.2616341934639712,2024-05-06

Cel mai mic preț0.03175024909521895,2024-09-12

Lanț de blocuri publicETH

