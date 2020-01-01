Tokenomie pentru Dolomite (DOLO) Descoperă informații cheie despre Dolomite (DOLO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dolomite (DOLO) Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments. Pagină de internet oficială: https://dolomite.io/ Carte albă: https://docs.dolomite.io Explorator de blocuri: https://berascan.com/token/0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654 Cumpără DOLO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dolomite (DOLO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dolomite (DOLO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 46.37M $ 46.37M $ 46.37M Ofertă totală: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Ofertă aflată în circulație: $ 441.62M $ 441.62M $ 441.62M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 104.99M $ 104.99M $ 104.99M Maxim dintotdeauna: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Minim dintotdeauna: $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 Preț curent: $ 0.10499 $ 0.10499 $ 0.10499 Află mai mult despre prețul tokenului Dolomite (DOLO)

Tokenomie pentru Dolomite (DOLO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dolomite (DOLO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOLO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOLO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOLO, explorează prețul în direct al tokenului DOLO!

Cum se cumpără DOLO Te interesează să adaugi Dolomite (DOLO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DOLO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DOLO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Dolomite (DOLO) Analiza istoricului de preț pentru DOLO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DOLO!

Predicție de preț pentru DOLO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DOLO? Pagina noastră de predicție de preț pentru DOLO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DOLO!

