Informații despre Xphere (XP) XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform. XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform. Pagină de internet oficială: https://x-phere.com/ Carte albă: https://docs.x-phere.com/whitepaper/ https://docs.x-phere.com/ Explorator de blocuri: https://xp.tamsa.io/main Cumpără XP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Xphere (XP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Xphere (XP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 27.31M $ 27.31M $ 27.31M Ofertă totală: $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B Ofertă aflată în circulație: $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 71.12M $ 71.12M $ 71.12M Maxim dintotdeauna: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Minim dintotdeauna: $ 0.010296224545133351 $ 0.010296224545133351 $ 0.010296224545133351 Preț curent: $ 0.01293 $ 0.01293 $ 0.01293 Află mai mult despre prețul tokenului Xphere (XP)

Tokenomie pentru Xphere (XP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Xphere (XP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XP, explorează prețul în direct al tokenului XP!

Cum se cumpără XP Te interesează să adaugi Xphere (XP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra XP pe MEXC!

Istoric de preț pentru Xphere (XP) Analiza istoricului de preț pentru XP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XP!

Predicție de preț pentru XP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XP? Pagina noastră de predicție de preț pentru XP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XP!

