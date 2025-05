XP

XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

NumeXP

PozițieNo.681

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.08%

Ofertă află în circulație1,773,201,947.7114308

Ofertă maximă5,500,000,000

Ofertă totală1,773,201,947.7114308

Rată de circulație0.3224%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.06942051775280159,2025-03-18

Cel mai mic preț0.016731905068022832,2025-05-30

Lanț de blocuri publicXPHERE

Sector

Rețele sociale

