Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.

Tokenul Codatta este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Codatta. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru XNY pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Codatta pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Codatta fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Tokenomie pentru Codatta (XNY)

Înțelegerea tokenomică a Codatta (XNY) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru XNY!

Cum se cumpără Codatta (XNY)

Vrei să știi cum să cumperi Codatta? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Codatta cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

XNY în monede locale

Resursă Codatta

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Codatta, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Actualizări importante din industrie pentru Codatta (XNY)

