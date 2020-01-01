Tokenomie pentru Niza (NIZA) Descoperă informații cheie despre Niza (NIZA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Niza (NIZA) Niza Global (NIZA) is a digital asset designed to power a secure, transparent, and user-friendly ecosystem. Built with strong utility, NIZA enables seamless trading, staking, and participation across the Niza Global platform, ensuring accessibility for both retail and institutional users. Backed by Niza Labs and a growing global community, Niza Global focuses on delivering long-term value and real-world applications. The token is listed on top exchanges, ensuring strong liquidity and trust within the global market. Pagină de internet oficială: https://niza.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x3065930e06307eeCF872304299cE9be2a2F6bCe0

Tokenomie și analiză de preț pentru Niza (NIZA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Niza (NIZA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.50M $ 16.50M $ 16.50M Maxim dintotdeauna: $ 0.25128 $ 0.25128 $ 0.25128 Minim dintotdeauna: $ 0.000028314541016169 $ 0.000028314541016169 $ 0.000028314541016169 Preț curent: $ 0.11002 $ 0.11002 $ 0.11002 Află mai mult despre prețul tokenului Niza (NIZA)

Tokenomie pentru Niza (NIZA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Niza (NIZA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NIZA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NIZA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NIZA, explorează prețul în direct al tokenului NIZA!

