Tokenomie pentru Waltonchain Autonomy (WTA) Descoperă informații cheie despre Waltonchain Autonomy (WTA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain's algorithm and shares Waltonchain's hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data. Pagină de internet oficială: https://www.waltonchain.org/#/en Carte albă: https://www.waltonchain.org/#/en/wta/greenPaper Explorator de blocuri: https://wta.waltonchain.pro/#/home

Tokenomie și analiză de preț pentru Waltonchain Autonomy (WTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Waltonchain Autonomy (WTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 55.40K $ 55.40K $ 55.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0001108 $ 0.0001108 $ 0.0001108 Află mai mult despre prețul tokenului Waltonchain Autonomy (WTA)

Tokenomie pentru Waltonchain Autonomy (WTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Waltonchain Autonomy (WTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WTA, explorează prețul în direct al tokenului WTA!

Cum se cumpără WTA Te interesează să adaugi Waltonchain Autonomy (WTA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WTA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WTA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Waltonchain Autonomy (WTA) Analiza istoricului de preț pentru WTA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WTA!

Predicție de preț pentru WTA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WTA? Pagina noastră de predicție de preț pentru WTA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WTA!

