Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade. Pagină de internet oficială: https://woo.org Carte albă: https://learn.woo.org Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b Cumpără WOO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wootrade Network (WOO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wootrade Network (WOO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 117.85M $ 117.85M $ 117.85M Ofertă totală: $ 2.21B $ 2.21B $ 2.21B Ofertă aflată în circulație: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 136.41M $ 136.41M $ 136.41M Maxim dintotdeauna: $ 1.79349 $ 1.79349 $ 1.79349 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.06186 $ 0.06186 $ 0.06186 Află mai mult despre prețul tokenului Wootrade Network (WOO)

Tokenomie pentru Wootrade Network (WOO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wootrade Network (WOO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WOO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WOO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WOO, explorează prețul în direct al tokenului WOO!

Cum se cumpără WOO Te interesează să adaugi Wootrade Network (WOO) în portofeliul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WOO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Wootrade Network (WOO) Analiza istoricului de preț pentru WOO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WOO!

Predicție de preț pentru WOO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WOO? Pagina noastră de predicție de preț pentru WOO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WOO!

