Informații despre wNXM (WNXM) Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They've used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance. Pagină de internet oficială: https://nexusmutual.io/ Carte albă: https://nexusmutual.gitbook.io/docs/welcome/overview Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde

Tokenomie și analiză de preț pentru wNXM (WNXM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru wNXM (WNXM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 49.77M $ 49.77M $ 49.77M Ofertă totală: $ 560.63K $ 560.63K $ 560.63K Ofertă aflată în circulație: $ 560.63K $ 560.63K $ 560.63K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.77M $ 49.77M $ 49.77M Maxim dintotdeauna: $ 449.5 $ 449.5 $ 449.5 Minim dintotdeauna: $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 Preț curent: $ 88.77 $ 88.77 $ 88.77 Află mai mult despre prețul tokenului wNXM (WNXM)

Tokenomie pentru wNXM (WNXM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru wNXM (WNXM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WNXM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WNXM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WNXM, explorează prețul în direct al tokenului WNXM!

