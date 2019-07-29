Tokenomie pentru WINK (WIN) Descoperă informații cheie despre WINK (WIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WINK (WIN) The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc. The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc. Pagină de internet oficială: https://winklink.org/ Carte albă: https://winklink.org/WinkLink%20white%20paper.pdf Explorator de blocuri: https://tronscan.org/#/token20/TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 Cumpără WIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru WINK (WIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WINK (WIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 48.94M $ 48.94M $ 48.94M Ofertă totală: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B Ofertă aflată în circulație: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 48.94M $ 48.94M $ 48.94M Maxim dintotdeauna: $ 0.0029731 $ 0.0029731 $ 0.0029731 Minim dintotdeauna: $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 Preț curent: $ 0.00004925 $ 0.00004925 $ 0.00004925 Află mai mult despre prețul tokenului WINK (WIN)

Tokenomie pentru WINK (WIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WINK (WIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WIN, explorează prețul în direct al tokenului WIN!

Cum se cumpără WIN Te interesează să adaugi WINK (WIN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WIN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WIN pe MEXC!

Istoric de preț pentru WINK (WIN) Analiza istoricului de preț pentru WIN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WIN!

Predicție de preț pentru WIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru WIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WIN!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!