The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

PozițieNo.512

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație993,701,859,243.3864

Ofertă maximă993,701,859,243.3864

Ofertă totală993,701,859,243.3864

Rată de circulație1%

Data emiterii2019-07-29 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.00296486,2021-04-05

Cel mai mic preț0.0000414521353705,2020-03-13

Lanț de blocuri publicTRX

