Tokenomie pentru World3 (WAI) Descoperă informații cheie despre World3 (WAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru World3 (WAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru World3 (WAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.28M $ 33.28M $ 33.28M Maxim dintotdeauna: $ 0.0755 $ 0.0755 $ 0.0755 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.03328 $ 0.03328 $ 0.03328

Informații despre World3 (WAI) WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation. WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation. Pagină de internet oficială: https://world3.ai/ Carte albă: https://docs.world3.ai/world3 Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x1E3dbC0aad9671FDD31E58b2fcc6cF1Ca9947994

Tokenomie pentru World3 (WAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru World3 (WAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WAI, explorează prețul în direct al tokenului WAI!

Cum se cumpără WAI Te interesează să adaugi World3 (WAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Istoric de preț pentru World3 (WAI) Analiza istoricului de preț pentru WAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Predicție de preț pentru WAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru WAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

