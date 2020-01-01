Tokenomie pentru Across Protocol (ACX) Descoperă informații cheie despre Across Protocol (ACX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Across Protocol (ACX) Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. Pagină de internet oficială: https://across.to/ Carte albă: https://docs.across.to/v2/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f Cumpără ACX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Across Protocol (ACX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Across Protocol (ACX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 67.59M $ 67.59M $ 67.59M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 611.49M $ 611.49M $ 611.49M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 110.54M $ 110.54M $ 110.54M Maxim dintotdeauna: $ 1.9889 $ 1.9889 $ 1.9889 Minim dintotdeauna: $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 Preț curent: $ 0.11054 $ 0.11054 $ 0.11054 Află mai mult despre prețul tokenului Across Protocol (ACX)

Tokenomie pentru Across Protocol (ACX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Across Protocol (ACX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ACX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ACX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ACX, explorează prețul în direct al tokenului ACX!

Cum se cumpără ACX Te interesează să adaugi Across Protocol (ACX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ACX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ACX pe MEXC!

Istoric de preț pentru Across Protocol (ACX) Analiza istoricului de preț pentru ACX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ACX!

Predicție de preț pentru ACX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ACX? Pagina noastră de predicție de preț pentru ACX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ACX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!