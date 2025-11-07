Ce este World3 (WAI)

WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.

Tokenul World3 este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile World3. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru WAI pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre World3 pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare World3 fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru World3 (USD)

Ce valoare va avea World3 (WAI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale World3 (WAI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru World3.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru World3!

Tokenomie pentru World3 (WAI)

Înțelegerea tokenomică a World3 (WAI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru WAI!

Cum se cumpără World3 (WAI)

Vrei să știi cum să cumperi World3? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra World3 cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

WAI în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă World3

Pentru o înțelegere mai aprofundată a World3, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre World3 Cât valorează World3 (WAI) astăzi? Prețul pe viu pentru WAI în USD este 0.05955 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru WAI în USD? $ 0.05955 . Consultă Prețul actual pentru WAI la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru World3? Capitalizarea de piață pentru WAI este -- USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru WAI? Ofertă aflată în circulație pentru WAI este -- USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru WAI? WAI a obținut un preț ATH de -- USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru WAI? WAI a avut un preț ATL de -- USD . Care este volumul de tranzacționare pentru WAI? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru WAI este $ 56.92K USD . Va crește WAI în acest an? WAI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru WAI pentru o analiză mai aprofundată.

