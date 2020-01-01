Tokenomie pentru Wrapped Accumulate (WACME) Descoperă informații cheie despre Wrapped Accumulate (WACME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wrapped Accumulate (WACME) The Accumulate Protocol("Accumulate")is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains. Pagină de internet oficială: https://accumulatenetwork.io Carte albă: https://accumulatenetwork.io/whitepaper Explorator de blocuri: https://explorer.accumulatenetwork.io

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped Accumulate (WACME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped Accumulate (WACME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 160.14K $ 160.14K $ 160.14K Ofertă totală: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M Ofertă aflată în circulație: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Maxim dintotdeauna: $ 0.1036 $ 0.1036 $ 0.1036 Minim dintotdeauna: $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 Preț curent: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped Accumulate (WACME)

Tokenomie pentru Wrapped Accumulate (WACME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped Accumulate (WACME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WACME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WACME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WACME, explorează prețul în direct al tokenului WACME!

Istoric de preț pentru Wrapped Accumulate (WACME) Analiza istoricului de preț pentru WACME ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WACME!

Predicție de preț pentru WACME Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WACME? Pagina noastră de predicție de preț pentru WACME combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WACME!

