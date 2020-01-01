Tokenomie pentru Vtrading (VTRADING) Descoperă informații cheie despre Vtrading (VTRADING), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Vtrading (VTRADING) The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience. Pagină de internet oficială: https://www.vtrading.com/#/ Carte albă: https://vtrading.gitbook.io/vtrading-docs Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x69cade383df52ec02562869da8aa146be08c5c3c

Tokenomie și analiză de preț pentru Vtrading (VTRADING) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vtrading (VTRADING), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Maxim dintotdeauna: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Minim dintotdeauna: $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 Preț curent: $ 0.00136 $ 0.00136 $ 0.00136 Află mai mult despre prețul tokenului Vtrading (VTRADING)

Tokenomie pentru Vtrading (VTRADING): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vtrading (VTRADING) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VTRADING care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VTRADING care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VTRADING, explorează prețul în direct al tokenului VTRADING!

Istoric de preț pentru Vtrading (VTRADING) Analiza istoricului de preț pentru VTRADING ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VTRADING!

Predicție de preț pentru VTRADING Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VTRADING? Pagina noastră de predicție de preț pentru VTRADING combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VTRADING!

