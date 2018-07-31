Tokenomie pentru VeThor Token (VTHO) Descoperă informații cheie despre VeThor Token (VTHO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre VeThor Token (VTHO) The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform. The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform. Pagină de internet oficială: https://www.vechain.org/ Carte albă: https://docs.vechain.org Explorator de blocuri: https://vechainstats.com/ Cumpără VTHO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru VeThor Token (VTHO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru VeThor Token (VTHO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 153.11M $ 153.11M $ 153.11M Ofertă totală: $ 94.39B $ 94.39B $ 94.39B Ofertă aflată în circulație: $ 94.39B $ 94.39B $ 94.39B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 153.11M $ 153.11M $ 153.11M Maxim dintotdeauna: $ 0.0284833 $ 0.0284833 $ 0.0284833 Minim dintotdeauna: $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 Preț curent: $ 0.001622 $ 0.001622 $ 0.001622 Află mai mult despre prețul tokenului VeThor Token (VTHO)

Tokenomie pentru VeThor Token (VTHO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru VeThor Token (VTHO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VTHO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VTHO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VTHO, explorează prețul în direct al tokenului VTHO!

Istoric de preț pentru VeThor Token (VTHO) Analiza istoricului de preț pentru VTHO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VTHO!

Predicție de preț pentru VTHO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VTHO? Pagina noastră de predicție de preț pentru VTHO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VTHO!

