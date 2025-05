VTHO

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

NumeVTHO

PozițieNo.233

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,01%

Ofertă află în circulație90 092 388 678

Ofertă maximă0

Ofertă totală90 092 388 678

Rată de circulație%

Data emiterii2018-07-31 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.0420125,2018-08-01

Cel mai mic preț0.000152617258992,2020-03-13

Lanț de blocuri publicVET

IntroducereThe public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.