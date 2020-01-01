Tokenomie pentru Visa (VON) Descoperă informații cheie despre Visa (VON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Visa (VON) Ondo Global Markets is a platform designed to bring traditional public security onchain, with tokens that are freely transferable and usable in DeFi. Ondo Global Markets is a platform designed to bring traditional public security onchain, with tokens that are freely transferable and usable in DeFi. Pagină de internet oficială: https://app.ondo.finance/assets/von Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xaC37c20C1d0E5285035e056101a64e263Ff94a41 Cumpără VON acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Visa (VON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Visa (VON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 98.66K $ 98.66K $ 98.66K Ofertă totală: $ 4.85K $ 4.85K $ 4.85K Ofertă aflată în circulație: $ 291.55 $ 291.55 $ 291.55 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Maxim dintotdeauna: $ 348.39 $ 348.39 $ 348.39 Minim dintotdeauna: $ 334.8435950646489 $ 334.8435950646489 $ 334.8435950646489 Preț curent: $ 338.39 $ 338.39 $ 338.39 Află mai mult despre prețul tokenului Visa (VON)

Tokenomie pentru Visa (VON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Visa (VON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VON, explorează prețul în direct al tokenului VON!

Cum se cumpără VON Te interesează să adaugi Visa (VON) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VON, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VON pe MEXC!

Istoric de preț pentru Visa (VON) Analiza istoricului de preț pentru VON ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VON!

Predicție de preț pentru VON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VON? Pagina noastră de predicție de preț pentru VON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VON!

