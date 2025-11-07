Ce este Velvet (VELVET)

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Tokenul Velvet este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Velvet. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru VELVET pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Velvet pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Velvet fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Velvet (USD)

Ce valoare va avea Velvet (VELVET) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Velvet (VELVET) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Velvet.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Velvet!

Tokenomie pentru Velvet (VELVET)

Înțelegerea tokenomică a Velvet (VELVET) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru VELVET!

Cum se cumpără Velvet (VELVET)

Vrei să știi cum să cumperi Velvet? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Velvet cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

VELVET în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Velvet

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Velvet, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Velvet Cât valorează Velvet (VELVET) astăzi? Prețul pe viu pentru VELVET în USD este 0.20607 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru VELVET în USD? $ 0.20607 . Consultă Prețul actual pentru VELVET la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Velvet? Capitalizarea de piață pentru VELVET este $ 18.82M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru VELVET? Ofertă aflată în circulație pentru VELVET este 91.32M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru VELVET? VELVET a obținut un preț ATH de 0.31715699544548037 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru VELVET? VELVET a avut un preț ATL de 0.032064654757022706 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru VELVET? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru VELVET este $ 71.90K USD . Va crește VELVET în acest an? VELVET ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru VELVET pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Velvet (VELVET)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

