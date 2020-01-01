Tokenomie pentru TerraClassicUSD (USTC) Descoperă informații cheie despre TerraClassicUSD (USTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TerraClassicUSD (USTC) Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Pagină de internet oficială: https://www.terra-classic.money Carte albă: https://classic-docs.terra.money Explorator de blocuri: https://finder.terra.money Cumpără USTC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TerraClassicUSD (USTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TerraClassicUSD (USTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 62.73M $ 62.73M $ 62.73M Ofertă totală: $ 6.09B $ 6.09B $ 6.09B Ofertă aflată în circulație: $ 5.59B $ 5.59B $ 5.59B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 68.35M $ 68.35M $ 68.35M Maxim dintotdeauna: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 Minim dintotdeauna: $ 0.006217587153532048 $ 0.006217587153532048 $ 0.006217587153532048 Preț curent: $ 0.01122 $ 0.01122 $ 0.01122 Află mai mult despre prețul tokenului TerraClassicUSD (USTC)

Tokenomie pentru TerraClassicUSD (USTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TerraClassicUSD (USTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USTC, explorează prețul în direct al tokenului USTC!

Cum se cumpără USTC Te interesează să adaugi TerraClassicUSD (USTC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru USTC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra USTC pe MEXC!

Istoric de preț pentru TerraClassicUSD (USTC) Analiza istoricului de preț pentru USTC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru USTC!

Predicție de preț pentru USTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta USTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru USTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul USTC!

