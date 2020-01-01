Tokenomie pentru Ethena USDe (USDE) Descoperă informații cheie despre Ethena USDe (USDE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ethena USDe (USDE) Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi. Pagină de internet oficială: https://www.ethena.fi/ Carte albă: https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3

Tokenomie și analiză de preț pentru Ethena USDe (USDE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ethena USDe (USDE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.34B $ 14.34B $ 14.34B Ofertă totală: $ 14.34B $ 14.34B $ 14.34B Ofertă aflată în circulație: $ 14.34B $ 14.34B $ 14.34B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.34B $ 14.34B $ 14.34B Maxim dintotdeauna: $ 1.0205 $ 1.0205 $ 1.0205 Minim dintotdeauna: $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 Preț curent: $ 1 $ 1 $ 1 Află mai mult despre prețul tokenului Ethena USDe (USDE)

Tokenomie pentru Ethena USDe (USDE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ethena USDe (USDE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USDE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USDE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USDE, explorează prețul în direct al tokenului USDE!

Cum se cumpără USDE Te interesează să adaugi Ethena USDe (USDE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru USDE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra USDE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Ethena USDe (USDE) Analiza istoricului de preț pentru USDE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru USDE!

Predicție de preț pentru USDE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta USDE? Pagina noastră de predicție de preț pentru USDE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul USDE!

