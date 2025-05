USDE

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

PozițieNo.26

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0016%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)3.42%

Ofertă află în circulație5,356,961,145.272143

Ofertă maximă∞

Ofertă totală5,356,961,145.272143

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.0349343344668251,2024-02-17

Cel mai mic preț0.9772661240254116,2024-02-19

Lanț de blocuri publicETH

