Informații despre UpRock (UPT) UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training. Pagină de internet oficială: https://uprock.com/ Carte albă: https://docs.uprock.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/UPTx1d24aBWuRgwxVnFmX4gNraj3QGFzL3QqBgxtWQG

Tokenomie și analiză de preț pentru UpRock (UPT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru UpRock (UPT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.02M $ 8.02M $ 8.02M Maxim dintotdeauna: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Minim dintotdeauna: $ 0.007717753830140509 $ 0.007717753830140509 $ 0.007717753830140509 Preț curent: $ 0.00802 $ 0.00802 $ 0.00802 Află mai mult despre prețul tokenului UpRock (UPT)

Tokenomie pentru UpRock (UPT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru UpRock (UPT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UPT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UPT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UPT, explorează prețul în direct al tokenului UPT!

Cum se cumpără UPT Te interesează să adaugi UpRock (UPT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru UPT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra UPT pe MEXC!

Istoric de preț pentru UpRock (UPT) Analiza istoricului de preț pentru UPT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru UPT!

Predicție de preț pentru UPT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta UPT? Pagina noastră de predicție de preț pentru UPT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul UPT!

