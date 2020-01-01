Tokenomie pentru Lunos (UNO) Descoperă informații cheie despre Lunos (UNO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lunos (UNO) Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3. Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3. Pagină de internet oficială: https://lunos.xyz/ Carte albă: https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77 Cumpără UNO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Lunos (UNO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lunos (UNO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 254.37K $ 254.37K $ 254.37K Ofertă totală: $ 316.65M $ 316.65M $ 316.65M Ofertă aflată în circulație: $ 111.57M $ 111.57M $ 111.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 877.00K $ 877.00K $ 877.00K Maxim dintotdeauna: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Minim dintotdeauna: $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 Preț curent: $ 0.00228 $ 0.00228 $ 0.00228 Află mai mult despre prețul tokenului Lunos (UNO)

Tokenomie pentru Lunos (UNO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lunos (UNO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UNO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UNO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UNO, explorează prețul în direct al tokenului UNO!

Cum se cumpără UNO Te interesează să adaugi Lunos (UNO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru UNO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra UNO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Lunos (UNO) Analiza istoricului de preț pentru UNO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru UNO!

Predicție de preț pentru UNO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta UNO? Pagina noastră de predicție de preț pentru UNO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul UNO!

