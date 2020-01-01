Tokenomie pentru unstable coin (USDUC) Descoperă informații cheie despre unstable coin (USDUC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre unstable coin (USDUC) $USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies. $USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies. Pagină de internet oficială: https://www.usduc.org/ Carte albă: https://x.com/usduc_coin/status/1932973695774965975 Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump Cumpără USDUC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru unstable coin (USDUC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru unstable coin (USDUC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 26.26M $ 26.26M $ 26.26M Ofertă totală: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Ofertă aflată în circulație: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 26.26M $ 26.26M $ 26.26M Maxim dintotdeauna: $ 0.07775 $ 0.07775 $ 0.07775 Minim dintotdeauna: $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 Preț curent: $ 0.02626 $ 0.02626 $ 0.02626 Află mai mult despre prețul tokenului unstable coin (USDUC)

Tokenomie pentru unstable coin (USDUC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru unstable coin (USDUC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USDUC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USDUC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USDUC, explorează prețul în direct al tokenului USDUC!

Cum se cumpără USDUC Te interesează să adaugi unstable coin (USDUC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru USDUC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra USDUC pe MEXC!

Istoric de preț pentru unstable coin (USDUC) Analiza istoricului de preț pentru USDUC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru USDUC!

Predicție de preț pentru USDUC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta USDUC? Pagina noastră de predicție de preț pentru USDUC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul USDUC!

