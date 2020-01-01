Tokenomie pentru UBXS Token (UBXS) Descoperă informații cheie despre UBXS Token (UBXS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre UBXS Token (UBXS) UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. Pagină de internet oficială: https://bixos.io/ Carte albă: https://docs.bixos.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances Cumpără UBXS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru UBXS Token (UBXS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru UBXS Token (UBXS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 286.92K $ 286.92K $ 286.92K Ofertă totală: $ 85.00M $ 85.00M $ 85.00M Ofertă aflată în circulație: $ 57.16M $ 57.16M $ 57.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 426.70K $ 426.70K $ 426.70K Maxim dintotdeauna: $ 0.65467 $ 0.65467 $ 0.65467 Minim dintotdeauna: $ 0.004506638617705589 $ 0.004506638617705589 $ 0.004506638617705589 Preț curent: $ 0.00502 $ 0.00502 $ 0.00502 Află mai mult despre prețul tokenului UBXS Token (UBXS)

Tokenomie pentru UBXS Token (UBXS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru UBXS Token (UBXS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UBXS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UBXS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UBXS, explorează prețul în direct al tokenului UBXS!

Istoric de preț pentru UBXS Token (UBXS) Analiza istoricului de preț pentru UBXS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru UBXS!

