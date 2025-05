UBXS

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

NumeUBXS

PozițieNo.2052

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.61%

Ofertă află în circulație57,155,070

Ofertă maximă0

Ofertă totală84,999,999

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.6548858415756186,2024-03-28

Cel mai mic preț0.009392121359881727,2025-05-04

Lanț de blocuri publicBSC

