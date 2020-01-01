Tokenomie pentru Xai (XAI) Descoperă informații cheie despre Xai (XAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Xai (XAI) Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets. Pagină de internet oficială: https://xai.games/ Carte albă: https://xai-foundation.gitbook.io/xai-network/xai-blockchain/welcome-to-xai Explorator de blocuri: https://arbiscan.io/token/0x4Cb9a7AE498CEDcBb5EAe9f25736aE7d428C9D66

Tokenomie și analiză de preț pentru Xai (XAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Xai (XAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 71.91M $ 71.91M $ 71.91M Ofertă totală: $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B Ofertă aflată în circulație: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 103.63M $ 103.63M $ 103.63M Maxim dintotdeauna: $ 1.6337 $ 1.6337 $ 1.6337 Minim dintotdeauna: $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 Preț curent: $ 0.04145 $ 0.04145 $ 0.04145 Află mai mult despre prețul tokenului Xai (XAI)

Tokenomie pentru Xai (XAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Xai (XAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XAI, explorează prețul în direct al tokenului XAI!

Istoric de preț pentru Xai (XAI) Analiza istoricului de preț pentru XAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XAI!

Predicție de preț pentru XAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru XAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XAI!

