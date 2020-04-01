Tokenomie pentru Trust Wallet (TWT) Descoperă informații cheie despre Trust Wallet (TWT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Trust Wallet (TWT) Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets. Pagină de internet oficială: https://trustwallet.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/HZNpqL7RT9gxf9eWoWsWzC5DfjzQ41XTQgEA7p3VzaaD

Tokenomie și analiză de preț pentru Trust Wallet (TWT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Trust Wallet (TWT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 532.43M $ 532.43M $ 532.43M Ofertă totală: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Ofertă aflată în circulație: $ 429.86M $ 429.86M $ 429.86M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Maxim dintotdeauna: $ 2.734685 $ 2.734685 $ 2.734685 Minim dintotdeauna: $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 Preț curent: $ 1.2386 $ 1.2386 $ 1.2386 Află mai mult despre prețul tokenului Trust Wallet (TWT)

Tokenomie pentru Trust Wallet (TWT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Trust Wallet (TWT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TWT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TWT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TWT, explorează prețul în direct al tokenului TWT!

Cum se cumpără TWT Te interesează să adaugi Trust Wallet (TWT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TWT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TWT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Trust Wallet (TWT) Analiza istoricului de preț pentru TWT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TWT!

Predicție de preț pentru TWT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TWT? Pagina noastră de predicție de preț pentru TWT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TWT!

