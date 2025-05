TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

PozițieNo.152

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.57%

Ofertă află în circulație416,649,900

Ofertă maximă0

Ofertă totală999,668,148

Rată de circulație%

Data emiterii2020-04-01 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.7177649227203773,2022-12-11

Cel mai mic preț0.00647761834255,2020-07-31

Lanț de blocuri publicBSC

