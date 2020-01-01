Tokenomie pentru TENUP (TUP) Descoperă informații cheie despre TENUP (TUP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TENUP (TUP) TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io Pagină de internet oficială: https://tenup.io/ Carte albă: https://tenup.io/LIGHTPAPER.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x7714f320Adca62B149df2579361AfEC729c5FE6A Cumpără TUP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TENUP (TUP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TENUP (TUP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 987.33K $ 987.33K $ 987.33K Ofertă totală: $ 192.00M $ 192.00M $ 192.00M Ofertă aflată în circulație: $ 105.37M $ 105.37M $ 105.37M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Maxim dintotdeauna: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Minim dintotdeauna: $ 0.00222312 $ 0.00222312 $ 0.00222312 Preț curent: $ 0.00937 $ 0.00937 $ 0.00937 Află mai mult despre prețul tokenului TENUP (TUP)

Tokenomie pentru TENUP (TUP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TENUP (TUP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TUP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TUP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TUP, explorează prețul în direct al tokenului TUP!

Cum se cumpără TUP Te interesează să adaugi TENUP (TUP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TUP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TUP pe MEXC!

Istoric de preț pentru TENUP (TUP) Analiza istoricului de preț pentru TUP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TUP!

Predicție de preț pentru TUP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TUP? Pagina noastră de predicție de preț pentru TUP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TUP!

