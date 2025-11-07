BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Tradoor astăzi este 1.9116 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TRADOOR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TRADOOR pe MEXC acum.

Pret Tradoor (TRADOOR)

Preț în timp real pentru 1 TRADOOR în USD:

$1.9116
$1.9116
+0.36%1D
USD
Tradoor (TRADOOR) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:21:15 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Tradoor (TRADOOR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 1.8945
$ 1.8945
Minim 24 h
$ 2.0302
$ 2.0302
Maxim 24 h

$ 1.8945
$ 1.8945$ 1.8945

$ 2.0302
$ 2.0302$ 2.0302

--
----

--
----

-1.20%

+0.36%

-15.62%

-15.62%

Prețul în timp real pentru Tradoor (TRADOOR) este $ 1.9116. În ultimele 24 de ore, tokenul TRADOOR a fost tranzacționat între un minim de $ 1.8945 și un maxim de $ 2.0302, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRADOOR este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRADOOR s-a modificat cu -1.20% în decursul ultimei ore, cu +0.36% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tradoor (TRADOOR)

--
----

$ 60.61K
$ 60.61K$ 60.61K

$ 114.70M
$ 114.70M$ 114.70M

--
----

60,000,000
60,000,000 60,000,000

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Tradoor este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 60.61K. Oferta aflată în circulație pentru TRADOOR este --, cu o ofertă totală de 60000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 114.70M.

Istoric de preț pentru Tradoor (TRADOOR) USD

Urmărește modificările de preț pentru Tradoor pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.006857+0.36%
30 de zile$ -1.9721-50.78%
60 de zile$ +0.5726+42.76%
90 de zile$ +1.8116+1,811.60%
Modificare de preț astăzi pentru Tradoor

Astăzi, TRADOOR a înregistrat o modificare de $ +0.006857 (+0.36%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Tradoor

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -1.9721 (-50.78%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Tradoor

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, TRADOOR a văzut o modificare de $ +0.5726 (+42.76%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Tradoor

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +1.8116 (+1,811.60%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Tradoor (TRADOOR)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Tradoor.

Ce este Tradoor (TRADOOR)

Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs.

Tokenul Tradoor este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Tradoor. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TRADOOR pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Tradoor pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Tradoor fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Tradoor (USD)

Ce valoare va avea Tradoor (TRADOOR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Tradoor (TRADOOR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Tradoor.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Tradoor!

Tokenomie pentru Tradoor (TRADOOR)

Înțelegerea tokenomică a Tradoor (TRADOOR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TRADOOR!

Cum se cumpără Tradoor (TRADOOR)

Vrei să știi cum să cumperi Tradoor? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Tradoor cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TRADOOR în monede locale

Resursă Tradoor

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Tradoor, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Tradoor oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Tradoor

Cât valorează Tradoor (TRADOOR) astăzi?
Prețul pe viu pentru TRADOOR în USD este 1.9116 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TRADOOR în USD?
Prețul actual pentru TRADOOR la USD este $ 1.9116. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Tradoor?
Capitalizarea de piață pentru TRADOOR este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TRADOOR?
Ofertă aflată în circulație pentru TRADOOR este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TRADOOR?
TRADOOR a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TRADOOR?
TRADOOR a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TRADOOR?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TRADOOR este $ 60.61K USD.
Va crește TRADOOR în acest an?
TRADOOR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TRADOOR pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Tradoor (TRADOOR)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

