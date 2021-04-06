Tokenomie pentru Alien Worlds Trilium (TLM) Descoperă informații cheie despre Alien Worlds Trilium (TLM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Alien Worlds Trilium (TLM) Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay. Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay. Pagină de internet oficială: https://alienworlds.io Carte albă: https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing Explorator de blocuri: https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds Cumpără TLM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Alien Worlds Trilium (TLM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Alien Worlds Trilium (TLM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 24.54M $ 24.54M $ 24.54M Ofertă totală: $ 6.80B $ 6.80B $ 6.80B Ofertă aflată în circulație: $ 6.09B $ 6.09B $ 6.09B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.31M $ 40.31M $ 40.31M Maxim dintotdeauna: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Minim dintotdeauna: $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 Preț curent: $ 0.004031 $ 0.004031 $ 0.004031 Află mai mult despre prețul tokenului Alien Worlds Trilium (TLM)

Tokenomie pentru Alien Worlds Trilium (TLM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Alien Worlds Trilium (TLM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TLM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TLM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TLM, explorează prețul în direct al tokenului TLM!

Istoric de preț pentru Alien Worlds Trilium (TLM) Analiza istoricului de preț pentru TLM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TLM!

