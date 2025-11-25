Ce este TPTU

Informații de preț pentru TPTU

Tokenomie pentru Trading Payment (TPTU) Descoperă informații cheie despre Trading Payment (TPTU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Trading Payment (TPTU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Trading Payment (TPTU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 421.38K $ 421.38K $ 421.38K Maxim dintotdeauna: $ 1.271 $ 1.271 $ 1.271 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.07023 $ 0.07023 $ 0.07023 Află mai mult despre prețul tokenului Trading Payment (TPTU) Cumpără TPTU acum!

Informații despre Trading Payment (TPTU) Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain. Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain. Pagină de internet oficială: https://tpt-token.com/ Explorator de blocuri: https://smartexplorer.com/blockchain/tokens/sKQQonRhhj2AuVshFHBjs9GUY91ZYjZs6g

Tokenomie pentru Trading Payment (TPTU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Trading Payment (TPTU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TPTU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TPTU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TPTU, explorează prețul în direct al tokenului TPTU!

Cum se cumpără TPTU Te interesează să adaugi Trading Payment (TPTU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TPTU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TPTU pe MEXC! Istoric de preț pentru Trading Payment (TPTU) Analiza istoricului de preț pentru TPTU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TPTU! Predicție de preț pentru TPTU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TPTU? Pagina noastră de predicție de preț pentru TPTU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TPTU!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!