Informații despre Token Pocket (TPT) TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens. Pagină de internet oficială: https://www.tp.xyz/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092 Cumpără TPT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Token Pocket (TPT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Token Pocket (TPT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 57.87M $ 57.87M $ 57.87M Ofertă totală: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B Ofertă aflată în circulație: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 98.50M $ 98.50M $ 98.50M Maxim dintotdeauna: $ 0.14943 $ 0.14943 $ 0.14943 Minim dintotdeauna: $ 0.00079179 $ 0.00079179 $ 0.00079179 Preț curent: $ 0.016695 $ 0.016695 $ 0.016695 Află mai mult despre prețul tokenului Token Pocket (TPT)

Tokenomie pentru Token Pocket (TPT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Token Pocket (TPT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TPT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TPT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TPT, explorează prețul în direct al tokenului TPT!

Cum se cumpără TPT Te interesează să adaugi Token Pocket (TPT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TPT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TPT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Token Pocket (TPT) Analiza istoricului de preț pentru TPT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TPT!

Predicție de preț pentru TPT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TPT? Pagina noastră de predicție de preț pentru TPT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TPT!

