Ce este TOWER

Informații de preț pentru TOWER

Tokenomie pentru TOWER Ecosystem (TOWER) Descoperă informații cheie despre TOWER Ecosystem (TOWER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru TOWER Ecosystem (TOWER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TOWER Ecosystem (TOWER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.85M $ 5.85M $ 5.85M Maxim dintotdeauna: $ 0.0027 $ 0.0027 $ 0.0027 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.000585 $ 0.000585 $ 0.000585 Află mai mult despre prețul tokenului TOWER Ecosystem (TOWER) Cumpără TOWER acum!

Informații despre TOWER Ecosystem (TOWER) TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation. TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation. Pagină de internet oficială: https://towerecosystem.com/ Carte albă: https://lightpaper.crazydefenseheroes.com/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xf7c1cefcf7e1dd8161e00099facd3e1db9e528ee

Tokenomie pentru TOWER Ecosystem (TOWER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TOWER Ecosystem (TOWER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TOWER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TOWER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TOWER, explorează prețul în direct al tokenului TOWER!

Cum se cumpără TOWER Te interesează să adaugi TOWER Ecosystem (TOWER) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TOWER, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TOWER pe MEXC! Istoric de preț pentru TOWER Ecosystem (TOWER) Analiza istoricului de preț pentru TOWER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TOWER! Predicție de preț pentru TOWER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TOWER? Pagina noastră de predicție de preț pentru TOWER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TOWER!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!