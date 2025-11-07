BursăDEX+
Prețul în timp real pentru TOWER Ecosystem astăzi este 0.0007258 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TOWER în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TOWER pe MEXC acum.

Mai multe despre TOWER

Informații de preț pentru TOWER

Ce este TOWER

Carte albă pentru TOWER

Pagina oficială pentru TOWER

Tokenomie pentru TOWER

Prognoza prețurilor pentru TOWER

Istoric TOWER

Ghid de cumpărare TOWER

Convertor valutar TOWER în fiduciar

TOWER Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo TOWER Ecosystem

Pret TOWER Ecosystem (TOWER)

Preț în timp real pentru 1 TOWER în USD:

$0.0007258
$0.0007258$0.0007258
+0.01%1D
USD
TOWER Ecosystem (TOWER) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:20:39 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru TOWER Ecosystem (TOWER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0007209
$ 0.0007209$ 0.0007209
Minim 24 h
$ 0.0007598
$ 0.0007598$ 0.0007598
Maxim 24 h

$ 0.0007209
$ 0.0007209$ 0.0007209

$ 0.0007598
$ 0.0007598$ 0.0007598

--
----

--
----

+0.16%

+0.01%

-19.29%

-19.29%

Prețul în timp real pentru TOWER Ecosystem (TOWER) este $ 0.0007258. În ultimele 24 de ore, tokenul TOWER a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0007209 și un maxim de $ 0.0007598, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TOWER este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TOWER s-a modificat cu +0.16% în decursul ultimei ore, cu +0.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TOWER Ecosystem (TOWER)

--
----

$ 74.72K
$ 74.72K$ 74.72K

$ 7.26M
$ 7.26M$ 7.26M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru TOWER Ecosystem este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 74.72K. Oferta aflată în circulație pentru TOWER este --, cu o ofertă totală de 10000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.26M.

Istoric de preț pentru TOWER Ecosystem (TOWER) USD

Urmărește modificările de preț pentru TOWER Ecosystem pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000000073+0.01%
30 de zile$ -0.0004267-37.03%
60 de zile$ -0.0007365-50.37%
90 de zile$ -0.0006114-45.73%
Modificare de preț astăzi pentru TOWER Ecosystem

Astăzi, TOWER a înregistrat o modificare de $ +0.000000073 (+0.01%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru TOWER Ecosystem

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0004267 (-37.03%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru TOWER Ecosystem

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, TOWER a văzut o modificare de $ -0.0007365 (-50.37%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru TOWER Ecosystem

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0006114 (-45.73%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru TOWER Ecosystem (TOWER)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru TOWER Ecosystem.

Ce este TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

Tokenul TOWER Ecosystem este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile TOWER Ecosystem. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TOWER pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre TOWER Ecosystem pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare TOWER Ecosystem fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru TOWER Ecosystem (USD)

Ce valoare va avea TOWER Ecosystem (TOWER) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale TOWER Ecosystem (TOWER) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru TOWER Ecosystem.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru TOWER Ecosystem!

Tokenomie pentru TOWER Ecosystem (TOWER)

Înțelegerea tokenomică a TOWER Ecosystem (TOWER) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TOWER!

Cum se cumpără TOWER Ecosystem (TOWER)

Vrei să știi cum să cumperi TOWER Ecosystem? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra TOWER Ecosystem cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TOWER în monede locale

1 TOWER Ecosystem(TOWER) în VND
19.099427
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în AUD
A$0.001117732
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în GBP
0.000551608
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în EUR
0.000624188
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în USD
$0.0007258
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în MYR
RM0.003033844
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în TRY
0.030563438
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în JPY
¥0.1110474
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în ARS
ARS$1.053404346
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în RUB
0.058913186
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în INR
0.06434217
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în IDR
Rp12.096661828
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în PHP
0.0428222
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în EGP
￡E.0.034323082
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în BRL
R$0.00388303
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în CAD
C$0.001023378
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în BDT
0.088554858
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în NGN
1.044310072
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în COP
$2.770226182
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în ZAR
R.0.01262892
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în UAH
0.030527148
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în TZS
T.Sh.1.7832906
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în VES
Bs0.1618534
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în CLP
$0.6844294
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în PKR
Rs0.205140112
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în KZT
0.381792574
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în THB
฿0.02351592
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în TWD
NT$0.022507058
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în AED
د.إ0.002663686
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în CHF
Fr0.00058064
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în HKD
HK$0.005639466
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în AMD
֏0.27754592
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în MAD
.د.م0.006757198
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în MXN
$0.013528912
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în SAR
ريال0.00272175
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în ETB
Br0.111403042
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în KES
KSh0.093729812
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în JOD
د.أ0.0005145922
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în PLN
0.002670944
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în RON
лв0.00319352
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în SEK
kr0.006960422
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în BGN
лв0.001226602
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în HUF
Ft0.243230096
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în CZK
0.015307122
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în KWD
د.ك0.0002220948
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în ILS
0.002373366
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în BOB
Bs0.00500802
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în AZN
0.00123386
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în TJS
SM0.006691876
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în GEL
0.001966918
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în AOA
Kz0.66221992
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în BHD
.د.ب0.0002729008
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în BMD
$0.0007258
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în DKK
kr0.004695926
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în HNL
L0.019074024
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în MUR
0.0333868
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în NAD
$0.012607146
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în NOK
kr0.007417676
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în NZD
$0.001284666
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în PAB
B/.0.0007258
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în PGK
K0.003099166
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în QAR
ر.ق0.002641912
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în RSD
дин.0.073784828
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în UZS
soʻm8.640474808
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în ALL
L0.060872846
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în ANG
ƒ0.001299182
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în AWG
ƒ0.00130644
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în BBD
$0.0014516
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în BAM
KM0.001226602
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în BIF
Fr2.1403842
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în BND
$0.00094354
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în BSD
$0.0007258
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în JMD
$0.11638203
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în KHR
2.914856348
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în KMF
Fr0.3091908
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în LAK
15.778260554
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în LKR
රු0.221274646
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în MDL
L0.012418438
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în MGA
Ar3.2693661
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în MOP
P0.0058064
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în MVR
0.01117732
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în MWK
MK1.25788398
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în MZN
MT0.04641491
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în NPR
रु0.10284586
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în PYG
5.1473736
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în RWF
Fr1.0545874
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în SBD
$0.005966076
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în SCR
0.009972492
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în SRD
$0.0279433
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în SVC
$0.006343492
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în SZL
L0.01259263
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în TMT
m0.0025403
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în TND
د.ت0.0021476422
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în TTD
$0.004913666
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în UGX
Sh2.5373968
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în XAF
Fr0.4122544
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în XCD
$0.00195966
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în XOF
Fr0.4122544
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în XPF
Fr0.0747574
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în BWP
P0.00976201
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în BZD
$0.001458858
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în CVE
$0.069444544
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în DJF
Fr0.1291924
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în DOP
$0.046683456
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în DZD
د.ج0.094702384
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în FJD
$0.001654824
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în GNF
Fr6.310831
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în GTQ
Q0.005559628
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în GYD
$0.151808328
1 TOWER Ecosystem(TOWER) în ISK
kr0.0914508

Resursă TOWER Ecosystem

Pentru o înțelegere mai aprofundată a TOWER Ecosystem, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web TOWER Ecosystem oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre TOWER Ecosystem

Cât valorează TOWER Ecosystem (TOWER) astăzi?
Prețul pe viu pentru TOWER în USD este 0.0007258 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TOWER în USD?
Prețul actual pentru TOWER la USD este $ 0.0007258. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru TOWER Ecosystem?
Capitalizarea de piață pentru TOWER este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TOWER?
Ofertă aflată în circulație pentru TOWER este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TOWER?
TOWER a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TOWER?
TOWER a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TOWER?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TOWER este $ 74.72K USD.
Va crește TOWER în acest an?
TOWER ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TOWER pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:20:39 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru TOWER Ecosystem (TOWER)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

