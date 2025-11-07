Ce este TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We're committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

Predicție de preț pentru TOWER Ecosystem (USD)

Ce valoare va avea TOWER Ecosystem (TOWER) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale TOWER Ecosystem (TOWER) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru TOWER Ecosystem.

Tokenomie pentru TOWER Ecosystem (TOWER)

Înțelegerea tokenomică a TOWER Ecosystem (TOWER) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TOWER!

Cum se cumpără TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER în monede locale

Resursă TOWER Ecosystem

Pentru o înțelegere mai aprofundată a TOWER Ecosystem, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre TOWER Ecosystem Cât valorează TOWER Ecosystem (TOWER) astăzi? Prețul pe viu pentru TOWER în USD este 0.0007258 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru TOWER în USD? $ 0.0007258 . Consultă Prețul actual pentru TOWER la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru TOWER Ecosystem? Capitalizarea de piață pentru TOWER este -- USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru TOWER? Ofertă aflată în circulație pentru TOWER este -- USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TOWER? TOWER a obținut un preț ATH de -- USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TOWER? TOWER a avut un preț ATL de -- USD . Care este volumul de tranzacționare pentru TOWER? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TOWER este $ 74.72K USD . Va crește TOWER în acest an? TOWER ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TOWER pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru TOWER Ecosystem (TOWER)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

