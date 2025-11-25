Ce este TORUM

Informații de preț pentru TORUM

Tokenomie pentru Torum (TORUM) Descoperă informații cheie despre Torum (TORUM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Torum (TORUM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Torum (TORUM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 670.21K $ 670.21K $ 670.21K Ofertă totală: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Ofertă aflată în circulație: $ 194.10M $ 194.10M $ 194.10M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Maxim dintotdeauna: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Minim dintotdeauna: $ 0.002637578225314152 $ 0.002637578225314152 $ 0.002637578225314152 Preț curent: $ 0.003453 $ 0.003453 $ 0.003453 Află mai mult despre prețul tokenului Torum (TORUM) Cumpără TORUM acum!

Informații despre Torum (TORUM) Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash. Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash. Pagină de internet oficială: https://www.intro.torum.com/?utm_source=cmc Carte albă: https://docs.torum.com/torum-v2-whitepaper-1 Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x443cAb9583B83eAA7A712c9D64525E57E2a7eB3f

Tokenomie pentru Torum (TORUM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Torum (TORUM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TORUM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TORUM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TORUM, explorează prețul în direct al tokenului TORUM!

Cum se cumpără TORUM Te interesează să adaugi Torum (TORUM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TORUM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TORUM pe MEXC! Istoric de preț pentru Torum (TORUM) Analiza istoricului de preț pentru TORUM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TORUM! Predicție de preț pentru TORUM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TORUM? Pagina noastră de predicție de preț pentru TORUM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TORUM!

