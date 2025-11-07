Ce este Torum (TORUM)

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

Tokenul Torum este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Torum. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TORUM pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Torum pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Torum fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Torum (USD)

Ce valoare va avea Torum (TORUM) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Torum (TORUM) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Torum.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Torum!

Tokenomie pentru Torum (TORUM)

Înțelegerea tokenomică a Torum (TORUM) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TORUM!

Cum se cumpără Torum (TORUM)

Vrei să știi cum să cumperi Torum? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Torum cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TORUM în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Torum

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Torum, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Torum Cât valorează Torum (TORUM) astăzi? Prețul pe viu pentru TORUM în USD este 0.003269 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru TORUM în USD? $ 0.003269 . Consultă Prețul actual pentru TORUM la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Torum? Capitalizarea de piață pentru TORUM este $ 634.50K USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru TORUM? Ofertă aflată în circulație pentru TORUM este 194.10M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TORUM? TORUM a obținut un preț ATH de 2.3939493863553967 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TORUM? TORUM a avut un preț ATL de 0.002637578225314152 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru TORUM? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TORUM este $ 86.34K USD . Va crește TORUM în acest an? TORUM ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TORUM pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Torum (TORUM)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

