Tokenomie pentru TOP Network (TOP) Descoperă informații cheie despre TOP Network (TOP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses. Pagină de internet oficială: https://www.topnetwork.org/ Explorator de blocuri: https://www.topscan.io/ Cumpără TOP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TOP Network (TOP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TOP Network (TOP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Ofertă totală: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Ofertă aflată în circulație: $ 14.40B $ 14.40B $ 14.40B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Maxim dintotdeauna: $ 0.0007993 $ 0.0007993 $ 0.0007993 Minim dintotdeauna: $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 Preț curent: $ 0.000096 $ 0.000096 $ 0.000096 Află mai mult despre prețul tokenului TOP Network (TOP)

Tokenomie pentru TOP Network (TOP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TOP Network (TOP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TOP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TOP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TOP, explorează prețul în direct al tokenului TOP!

