Tokenomie pentru TOMI (TOMI) Descoperă informații cheie despre TOMI (TOMI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TOMI (TOMI) tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO. Pagină de internet oficială: https://tomi.com/ Carte albă: https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449 Cumpără TOMI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TOMI (TOMI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TOMI (TOMI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: -- -- -- Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): -- -- -- Maxim dintotdeauna: $ 6.8062 $ 6.8062 $ 6.8062 Minim dintotdeauna: $ 0.000077578320728901 $ 0.000077578320728901 $ 0.000077578320728901 Preț curent: $ 0.00003125 $ 0.00003125 $ 0.00003125 Află mai mult despre prețul tokenului TOMI (TOMI)

Tokenomie pentru TOMI (TOMI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TOMI (TOMI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TOMI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TOMI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TOMI, explorează prețul în direct al tokenului TOMI!

Cum se cumpără TOMI Te interesează să adaugi TOMI (TOMI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TOMI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TOMI pe MEXC!

Istoric de preț pentru TOMI (TOMI) Analiza istoricului de preț pentru TOMI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TOMI!

Predicție de preț pentru TOMI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TOMI? Pagina noastră de predicție de preț pentru TOMI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TOMI!

