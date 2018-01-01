Tokenomie pentru BOBO (BOBO) Descoperă informații cheie despre BOBO (BOBO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BOBO (BOBO) Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions. Pagină de internet oficială: https://www.bobothebear.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xb90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295

Tokenomie și analiză de preț pentru BOBO (BOBO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BOBO (BOBO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.50M $ 23.50M $ 23.50M Ofertă totală: $ 66.48T $ 66.48T $ 66.48T Ofertă aflată în circulație: $ 66.13T $ 66.13T $ 66.13T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.52M $ 24.52M $ 24.52M Maxim dintotdeauna: $ 0.0000036 $ 0.0000036 $ 0.0000036 Minim dintotdeauna: $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 Preț curent: $ 0.000000355304 $ 0.000000355304 $ 0.000000355304 Află mai mult despre prețul tokenului BOBO (BOBO)

Tokenomie pentru BOBO (BOBO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BOBO (BOBO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOBO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOBO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOBO, explorează prețul în direct al tokenului BOBO!

