TLM

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

NumeTLM

PozițieNo.732

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.26%

Ofertă află în circulație5,818,999,064.506599

Ofertă maximă10,000,000,000

Ofertă totală6,704,411,070.3593

Rată de circulație0.5818%

Data emiterii2021-04-06 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.91971723,2021-04-14

Cel mai mic preț0.003733067102829057,2025-04-07

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereAlien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.