Tokenomie pentru Titans Tap (TIT) Descoperă informații cheie despre Titans Tap (TIT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Titans Tap (TIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Titans Tap (TIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 80.00B $ 80.00B $ 80.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 90.24M $ 90.24M $ 90.24M Maxim dintotdeauna: $ 0.012443 $ 0.012443 $ 0.012443 Minim dintotdeauna: $ 0.001000455808421485 $ 0.001000455808421485 $ 0.001000455808421485 Preț curent: $ 0.001128 $ 0.001128 $ 0.001128 Află mai mult despre prețul tokenului Titans Tap (TIT) Cumpără TIT acum!

Informații despre Titans Tap (TIT) Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets. Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets. Pagină de internet oficială: https://titanstap.io/ Carte albă: https://developments-organization-1.gitbook.io/titanstap-whitepaper Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/ecc8kZyhVojbuhUoqRGuPjfvEjrR4Y5dRQ86V3aP7aD

Tokenomie pentru Titans Tap (TIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Titans Tap (TIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TIT, explorează prețul în direct al tokenului TIT!

Cum se cumpără TIT Te interesează să adaugi Titans Tap (TIT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TIT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TIT pe MEXC! Istoric de preț pentru Titans Tap (TIT) Analiza istoricului de preț pentru TIT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TIT! Predicție de preț pentru TIT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TIT? Pagina noastră de predicție de preț pentru TIT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TIT!

