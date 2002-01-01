Tokenomie pentru Tectum EmissionToken (TET) Descoperă informații cheie despre Tectum EmissionToken (TET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Tectum EmissionToken (TET) Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far. Pagină de internet oficială: https://tectum.io/ Carte albă: https://tectum.io/tectum-blockchain-white-paper/ Explorator de blocuri: https://explorer.tectum.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Tectum EmissionToken (TET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tectum EmissionToken (TET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.47M $ 6.47M $ 6.47M Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.54M $ 6.54M $ 6.54M Maxim dintotdeauna: $ 46 $ 46 $ 46 Minim dintotdeauna: $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 Preț curent: $ 0.6542 $ 0.6542 $ 0.6542 Află mai mult despre prețul tokenului Tectum EmissionToken (TET)

Tokenomie pentru Tectum EmissionToken (TET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tectum EmissionToken (TET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TET, explorează prețul în direct al tokenului TET!

Istoric de preț pentru Tectum EmissionToken (TET) Analiza istoricului de preț pentru TET ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TET!

Predicție de preț pentru TET Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TET? Pagina noastră de predicție de preț pentru TET combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TET!

