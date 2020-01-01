Tokenomie pentru Titan (TES) Descoperă informații cheie despre Titan (TES), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Titan (TES) Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future. Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future. Pagină de internet oficială: https://titantrading.io/ Carte albă: https://titan-trading.gitbook.io/whitepaper Explorator de blocuri: https://blastscan.io/token/0x87E154E86Fb691AB8A27116e93Ed8d54e2b8C18C Cumpără TES acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Titan (TES) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Titan (TES), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 62.66K $ 62.66K $ 62.66K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 626.60K $ 626.60K $ 626.60K Maxim dintotdeauna: $ 1.1972 $ 1.1972 $ 1.1972 Minim dintotdeauna: $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 Preț curent: $ 0.006266 $ 0.006266 $ 0.006266 Află mai mult despre prețul tokenului Titan (TES)

Tokenomie pentru Titan (TES): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Titan (TES) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TES care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TES care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TES, explorează prețul în direct al tokenului TES!

Cum se cumpără TES Te interesează să adaugi Titan (TES) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TES, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TES pe MEXC!

Istoric de preț pentru Titan (TES) Analiza istoricului de preț pentru TES ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TES!

Predicție de preț pentru TES Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TES? Pagina noastră de predicție de preț pentru TES combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TES!

