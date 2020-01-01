Tokenomie pentru TARS Protocol (TAI) Descoperă informații cheie despre TARS Protocol (TAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TARS Protocol (TAI) TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3. Pagină de internet oficială: https://tars.pro/ Carte albă: https://docs.tars.pro/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD Cumpără TAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TARS Protocol (TAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TARS Protocol (TAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 47.31M $ 47.31M $ 47.31M Ofertă totală: $ 892.19M $ 892.19M $ 892.19M Ofertă aflată în circulație: $ 892.19M $ 892.19M $ 892.19M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 53.03M $ 53.03M $ 53.03M Maxim dintotdeauna: $ 0.49808 $ 0.49808 $ 0.49808 Minim dintotdeauna: $ 0.02315821757289225 $ 0.02315821757289225 $ 0.02315821757289225 Preț curent: $ 0.05303 $ 0.05303 $ 0.05303 Află mai mult despre prețul tokenului TARS Protocol (TAI)

Tokenomie pentru TARS Protocol (TAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TARS Protocol (TAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TAI, explorează prețul în direct al tokenului TAI!

Cum se cumpără TAI Te interesează să adaugi TARS Protocol (TAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru TARS Protocol (TAI) Analiza istoricului de preț pentru TAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TAI!

Predicție de preț pentru TAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru TAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TAI!

