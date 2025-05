TAI

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

NumeTAI

PozițieNo.365

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2,17%

Ofertă află în circulație892 189 753,9

Ofertă maximă999 999 988

Ofertă totală892 189 753,9

Rată de circulație0.8921%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.49410794501545524,2024-12-13

Cel mai mic preț0.02315821757289225,2025-04-17

Lanț de blocuri publicSOL

Sector

Rețele sociale

